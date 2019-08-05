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06:50 (мск), источник: Известия

Врачей пропишут: в России возродят офисные медпункты

Правительство планирует стимулировать бизнес нанимать медиков для сотрудников.

Источник: РИА "Новости"

В России намерены возродить институт цеховых врачей, выяснили «Известия». Минздрав прорабатывает, как организовать их деятельность, а коллеги из других ведомств рассматривают возможность компенсировать работодателям затраты на открытие медицинских кабинетов из средств ФСС и ФФОМС. Появление медиков на производстве и в офисах упростит доступ к медпомощи, но по карману лишь крупному бизнесу, говорят эксперты.

Здоровый стимул

Протокол совещания, на котором обсуждали развитие института цеховых и офисных врачей, подписала замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Из документа, с которым ознакомились «Известия», следует, что Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин «предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве», в том числе по совершенствованию законодательства.

Помимо собственных идей, министерство должно учесть позиции Минтруда, Роспотребнадзора, Федерального фонда ОМС (ФФОМС), Фонда социального страхования (ФСС), Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Все эти организации должны представить в Минздрав дополнительные предложения, как стимулировать работодателей открывать медицинские подразделения в компаниях, указано в протоколе совещания. В частности, предложено проработать вопрос оплаты труда врачей за счет средств ОМС.

Также протокол предписывает ведомствам определить позицию насчет возможности компенсировать работодателям затраты на открытие медкабинетов.

В аппарате правительства «Известиям» сказали, что будут готовы прокомментировать идею позже, по итогам анализа представленных материалов. В министерствах и ведомствах не успели предоставить оперативные комментарии.

В протоколе встречи также оговорено, что Минтруд, ФФОМС и ФСС должны представить в Минздрав и правительство сведения о работодателях в зависимости от числа работников, отдельно выделив крупные предприятия химической, угольной, горнорудной и нефтеперерабатывающей промышленности.

На последние наиболее целесообразно нанимать цеховых врачей, пояснил первый директор фонда ОМС Владимир Гришин. От численности же работников на предприятии зависят особенности организации медпомощи, отметил специалист.

«Экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тыс. человек. Вероятно, даже одну на несколько предприятий. Причем было бы выгодно делать медчасти, которые в СССР назывались “открытого типа” — они обслуживали и проживающее рядом население, — считает Владимир Гришин. — В малых и средних организациях можно было бы рассмотреть возможность работы врача, приходящего пару раз в неделю. Но вопрос, насколько это оправдано: если у человека что-то болит, он сразу идет в поликлинику, а не ждет вторника или пятницы».

Хорошо забытое старое

Система цеховых врачей была развита в СССР, напомнил член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Она позволяла проводить вакцинацию от гриппа, оказывать первую медпомощь, организовать первичный прием терапевта, проводить предсменные и послесменные осмотры, пояснил специалист. Возрождение института особенно важно на фоне оптимизации системы здравоохранения, считает он.

«Введение цеховой медицины потребует урегулирования вопросов лицензирования этого вида деятельности и системы оплаты, поскольку работодатели сокращают издержки, которые не связаны непосредственно с производством. Необходимо думать о схеме финансирования, — сказал Александр Сафонов. — Средств от ОМС не хватит, а для работодателя будет еще одна головная боль — соблюдение требований санитарного законодательства».

По оценке эксперта, содержание кабинета обойдется в 1,5−3 млн рублей в год. Также необходимо платить врачу зарплату: не меньше 700−800 тыс. рублей в год.

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает правительственную инициативу, сказал «Известиям» секретарь организации Виталий Трумель. Развитие системы организации медицинской помощи на производстве будет способствовать поддержанию безопасной обстановки на предприятиях и в организациях, физическому и психическому здоровью работников, считает он.

«Мы предлагаем расширить рамки обсуждаемой концепции комплексом организационных мер. Они должны быть направлены не только на профилактику и выявление профессиональных заболеваний, но главным образом на реализацию мер по предупреждению их причин. ФНПР предлагает привлечь к этой работе специалистов гигиенического профиля», — сказал Виталий Трумель.

Сегодня работодателей, обеспечивающих медицинскую помощь на рабочем месте, совсем немного, добавил эксперт. Это в основном крупные предприятия, у которых достаточно возможностей содержать поликлиники, медицинские пункты и штат специалистов.

Вице-президент РСПП Федор Прокопов подтвердил, что организация участвует в обсуждении идеи, однако ее позиция пока не сформирована.

Ранее Минздрав прописал рекомендацию для предприятий ввести штатную единицу медицинского работника и завести электронные медкарты на каждого сотрудника, писали «Известия». Документ еще не принят, но чиновники обещали вводить его поэтапно и на добровольной основе.

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