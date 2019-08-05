LI school's science experiment found 47 years later https://t.co/AKMMmy8UHj via @newsday— WilliamFloyd Schools (@WilliamFloydSD) July 31, 2019
10:37 (мск), источник: Lenta.Ru
Женщина обнаружила в бутылке послание полувековой давности
Жительница
По словам 75-летней Сьюзен Хеннес (Susan Hennes), она заметила бутылку
Женщина связалась с подругой, которая работает охранником в этом учебном заведении, и попросила познакомить ее с бывшим учителем естествознания Уильямом Кириазисом (William Kiriazis), который мог руководить этим экспериментом в те годы.
Хеннес намерена в ближайшее время встретиться с Кириазисом и нынешним преподавателем естествознания Кристиной Росадо (Christine Rosado), чтобы обсудить результаты проведенного эксперимента и продемонстрировать их ученикам.
22 июля сообщалось, что австралиец нашел в песке послание в бутылке, написанное 50 лет назад мальчиком из Великобритании. 17 ноября 1969 года ребенок положил записку в стеклянную бутылку