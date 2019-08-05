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11:27 (мск), источник: Life.ru

Названы самые популярные у россиян месяцы для свадеб

Наименее популярным для жителей России в прошлом году стал период с января по март.

Источник: CC0/Pexels

Самыми популярными месяцами для свадеб в России в 2018 году стали июль, август и сентябрь. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Министерства юстиции.

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В этот период были заключены 377,4 тысячи браков. На втором месте отрезок с апреля по июнь — 222,3 тысячи свадеб. Далее следует временной интервал с октября по декабрь, в котором зарегистрировали 208,5 тысячи актов о заключении брака. Реже всего россияне женятся с января по март — 158,7 тысячи регистраций.

Всего в прошлом году были заключены 967 тысяч браков.

Ранее аналитики выяснили, как ипотека влияет на разводы.

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