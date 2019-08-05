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12:31 (мск), источник: Популярная механика

В Сибири найден могильник рекордной древности

Археологи из России и Китая обнаружили в Богучанском районе Красноярского края могильник, датируемый V веком нашей эры. На сегодняшний день это — самый древний погребальный комплекс тех мест. Более того, это первый могильник эпохи раннего Средневековья, обнаруженный в лесной зоне Красноярского края.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Особенной удачей стоит считать то, что могильник вообще удалась обнаружить. Полторы тысячи лет назад он, вероятно, выглядел красивее, а сейчас почти не выделяется на фоне окружающей тайги.

Как говорится в сообщении Сибирского федерального университета, археологами было организовано 2 раскопа общей площадью 700 квадратных метров. Исследовав двенадцать погребений, ученые обнаружили около 2000 разнообразных предметов: наконечники стрел, железные ножи, железные пряжки и части поясных наборов, черепки керамической посуды, а также стеклянные и каменные бусы.

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Установлено, что погребения проходили по обряду трупосожжения на стороне: сначала тело сжигали, затем кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах. В скором времени учёные СФУ смогут уточнить хронологию и культурную принадлежность найденных предметов. Часть образцов будет направлена в Китай, где будут проведены палеогенетические исследования, необходимые для определения пола, возраста погребённых, их расовой принадлежности.

«Чрезвычайно важно, что найденный могильник представляет собой закрытый комплекс и содержит вещи одновременные и однокультурные. Этот археологический памятник интересен ещё и тем, что открывает нам сложность обрядов населявших эту местность народов. Обычно погребения представляют собой ямы, в которых лежат кости и находки. А здесь очень большой объём материалов лежал возле погребения, что позволяет предположить, что совершались особые поминальные действия, часть вещей усопшего оставлялась на поверхности, или приносилась для умерших людей в качестве память о них», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ Полина Сенотрусова.

В экспедиции участвовали порядка 40 человек — студентов и преподавателей Сибирского федерального университета, Цзилиньского университета и Пекинского народного университета.

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