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12:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии

Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Спас».

Источник: aitoff/СС0

Запись была опубликована на YouTube 25 июля, однако внимание на нее обратили только сейчас.

По словам Владимирова, разговор состоялся в Вестминстерском аббатстве, где похоронен Дарвин. Он рассказал, что не является поклонником «обезьяньей теории» и ему было интересно поговорить. В частности, он спросил ученого, есть ли «какие-то промежуточные звенья между видами — между зеброй и жирафом». Протоиерей добавил, что у Дарвина было «наивное представление, что археология найдет промежуточные звенья».

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«Что вы думаете я услышал [в ответ]? “Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения”», — процитировал священник слова, якобы услышанные от Дарвина. Он также порадовался «торжеству разума и православия» и предложил «Спасу» транслировать передачи на английском и китайском языках.

В своем труде «Происхождение видов» Дарвин назвал естественный отбор основным механизмом эволюции. Он также обосновал, что все живые организмы происходят от общих предков и эволюционируют со временем. Так, в работе «Происхождение человека и половой отбор» говорится, что человек произошел от обезьяны.

Ранее в июле священный синдод РПЦ принял документ с рекомендациями для священников о правилах поведения с представителями разных молодежных субкультур. В РПЦ объяснили, что таким образом хотят наладить диалог с современными молодыми людьми.

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