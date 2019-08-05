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12:46 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы НАСА получили фотографии «будущей версии» Млечного Пути

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила фотографии пары галактик в созвездии Овна, готовящихся к слиянию. Схожая судьба ожидает через четыре миллиарда лет Млечный Путь и Туманность Андромеды, сообщает сайт космического телескопа.

Источник: NASA

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большая часть которых слишком тусклые, чтобы мы могли их увидеть. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными «следами» чего являются так называемые звездные потоки.

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Помимо свиты из множества карликовых галактик, Млечный Путь окружает несколько более крупных объектов, самым большим из которых является галактика М31, или Туманность Андромеды. Она находится на расстоянии в 2,5 миллиона световых лет от Земли и, как недавно выяснили ученые, постепенно сближается с нашей Галактикой и столкнется с ней в ближайшие 4,5 миллиарда лет.

Астрономы ранее считали, что масса нашей соседки примерно 2−3 раза выше, чем у Млечного Пути, поэтому она одержит победу в этой «войне галактик». Недавно австралийские ученые «взвесили» Туманность Андромеды и обнаружили, что она сопоставима по массе с нашей Галактикой.

Подобные открытия часто заставляют ученых задумываться о том, какая судьба ожидает Млечный Путь и как будет выглядеть результат его столкновения с ближайшей крупной соседкой.

Ответы на подобные вопросы позволяют получить наблюдения за близлежащими галактиками, которые недавно начали сливаться друг с другом или готовятся к этому знаменательному событию.

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Яркий пример второго типа объектов — пара спиральных галактик UGC 2369 в созвездии Овна. Они расположены относительно недалеко от нас, в 430 миллионах световых лет от Земли, что позволяет детально наблюдать за происходящим внутри этих скоплений звезд и в их ближайших окрестностях, используя «Хаббл» и мощные наземные телескопы.

Эти галактики, как отмечают ученые, относительно недавно подошли друг к другу на максимально близкое расстояние, при котором процесс слияния еще не начался, однако они уже начали искривляться под действием сил гравитации и обмениваться облаками газа и материи.

В последующие несколько десятков миллионов лет они начнут еще быстрее сближаться друг с другом, что в конечном итоге приведет к рождению новой галактики. Этот процесс, скорее всего, не приведет к столкновениям звезд и каким-то катастрофам, однако он заметно изменит облик этих «звездных мегаполисов» и свойства их окружения.

В частности, часто подобные слияния приводят к мощным вспышкам звездообразования, которые разогревают все запасы холодного газа в новой галактике и в ее окрестностях и препятствуют их восполнению.

В результате этого она начинает медленно умирать, навсегда теряя способность формировать новые светила.

Схожая судьба, по мнению астрономов НАСА, может ожидать и Млечный Путь и Галактику Андромеды — они сольются и превратятся в структуру, которые ученые окрестили «Млекомедой». Как надеются астрофизики, наблюдения за UGC 2369 и другими объектами такого типа помогут им точнее предсказать то, как она будет выглядеть и что ожидает нашу будущую галактику.

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