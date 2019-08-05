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12:51 (мск), источник: Lenta.Ru

«Википедия» отказалась ссылаться на РИА ФАН и другие сайты «фабрики троллей»

Редакторы «Википедии» приняли решение внести в спам-лист «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) и еще три сайта, которые, по их данным, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину. Это стало результатом обсуждения, проведенного между авторами интернет-энциклопедии.

Источник: Reuters

«Тенденциозная эмоциональная подача делает невозможным использовать это в качестве АИ [авторитетного источника], это пропаганда, а не источник», — говорится в решении по итогам обсуждения.

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Были заблокированы сайты РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Народные новости», «Журналистская правда». В итоговом решении указано, что для отражении провластной точки зрения можно использовать другие источники. При наличии на этих сайтах уникальных материалов редакторы допустили возможность «обсудить точечное добавление».

На РИА ФАН был опубликован комментарий в связи с решением редакторов «Википедии». По их мнению, решение о блокировке сайтов принимали «платные пропагандисты крупнейшего американского портала».

Руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев отметил, что интернет-энциклопедия таким образом «решила заняться цензурой в отношении негосударственных независимых СМИ».

Ранее «Википедия» провела проверку группы пользователей русскоязычной версии интернет-энциклопедии по подозрению в скоординированных правках статей. Они формировали негативный фон в материалах про оппозицию. Аккаунты нескольких авторов по итогам проверки были заблокированы.

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