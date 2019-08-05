12:51 (мск), источник: Lenta.Ru
«Википедия» отказалась ссылаться на РИА ФАН и другие сайты «фабрики троллей»
Редакторы «Википедии» приняли решение внести в
«Тенденциозная эмоциональная подача делает невозможным использовать это в качестве АИ [авторитетного источника], это пропаганда, а не источник», — говорится в решении по итогам обсуждения.
Были заблокированы сайты РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Народные новости», «Журналистская правда». В итоговом решении указано, что для отражении провластной точки зрения можно использовать другие источники. При наличии на этих сайтах уникальных материалов редакторы допустили возможность «обсудить точечное добавление».
На РИА ФАН был опубликован комментарий в связи с решением редакторов «Википедии». По их мнению, решение о блокировке сайтов принимали «платные пропагандисты крупнейшего американского портала».
Руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев отметил, что
Ранее «Википедия» провела проверку группы пользователей русскоязычной версии