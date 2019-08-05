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15:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Прощай, король. Шуфутинский, Успенская и Цыганова — о Вилли Токареве

В минувшие выходные в одной из московских клиник на 85-ом году жизни скончался певец, композитор и автор песен Вилли Токарев.

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4 августа не стало певца Вилли Токарева. Причины смерти артиста пока не разглашаются, но по данным некоторых СМИ он продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Шансонье не дожил до своего 85-го юбилея всего несколько месяцев, однако оставил после себя десятки хитов и много теплых воспоминаний, которыми сегодня о нем делятся коллеги по сцене и друзья. Для многих известие о смерти Вилли Ивановича стало полной неожиданностью.

Михаил Шуфутинский

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Мы все в шоке! Это невосполнимая утрата в культурной жизни для целого поколения нашей страны. Мы прожили годы, десятилетия с его песнями. Мы многим обязаны ему. В наших успехах большая часть его творчества. Прощай, король эммигрантской песни! Светлая тебе память! Соболезнуем родным и близким! Наша память будет хранить воспоминания о тебе, о твоём таланте, юморе, жизнелюбии.

Любовь Успенская

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Умер очень близкий для меня человек. Рука об руку моя жизнь проходила с ним и в Америке, и в России. Но на каком бы мы ни оказались континенте, он всегда оставался в первую очередь очень близким для меня человеком и настоящим другом.

Вилли написал для меня такие бессмертные хиты, как «Люба-Любонька», «Ещё не поздно-Ещё не рано», «Любимый».

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Как-то я спросила его: «Вилли, расскажи мне свой секрет: у тебя такая энергетика, тебе столько лет, вот что ты делаешь для того, чтобы работать в таком возрасте и жить как молодой, крепкий парень?». А он мне говорил:

Никакого секрета нет! Я утром на завтрак ем бутерброд с колбаской, выпиваю 50 грамм водочки, в обед и на ужин, и не больше.

Он прожил долгую жизнь, оставил после себя огромный след. Он не просто был талантливым и гениальным. Он остался бессмертным, ведь его наследие, его творчество, его стихи будут жить вечно, не давая даже маленькой возможности позабыть этого неповторимого человека.

Мне очень больно, я плачу. Выражаю свои соболезнования родным и близким, тем, кто сегодня с ним прощается. Я с вами, дорогие, я рядом.

Пусть земля тебе будет пухом, Вилли. Ты не умер. Ты всегда с нами и в наших сердцах. Пусть твои песни останутся вечными.

Вика Цыганова

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Как жаль, что этот мир покидают такие яркие люди, как Вилли Иванович Токарев… Царствие ему небесное. Я много раз с ним работала: в Белоруссии, в Америке, в Комсомольске-на-Амуре. Много было общего… Удивительно светлый человек, жизнерадостный, оптимист, таких сегодня уже редко встретишь. Запомним его красивым, ярким, лучезарным… И будем петь и слушать его песни.

Александр Новиков

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Умер Вилли Токарев. Сегодня не стало моего друга и коллеги по сцене Вилли Ивановича. Прямой и добрый, безмерно талантливый и справедливый человек. То грустный, то веселый в своих стихах и куплетах. Много раз мы выступали на одной сцене, много раз делили на двоих гримерку и купе. Много раз поднимали и опрокидывали стопку за одним столом… В самые трудные минуты в моей жизни он первым откликался и предлагал помощь. И как прекрасны и неподражаемы были его песни, пробившиеся к нам из-за океана.

И вот, его больше нет. Прощай, Вилли. Всегда буду о тебе помнить. С низким поклоном и последними аплодисментами, Александр Новиков.

Гарик Кричевский

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Мы знали… готовились, но не верится! Ушел не просто Великий артист, автор-исполнитель! Ушел очень хороший человек, верный друг и учитель! Ушел…

Катерина Голицына

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Мы знали, мы понимали, мы не были готовы… хотелось чуда. Хотя, Он и был самое настоящее Чудо и в жизни, и в творчестве. Сосредоточие самой светлой и мощной энергетики, харизмы, жизнелюбия, человеколюбия, умения слушать и выслушать, сочувствовать, советовать. Мастер, Маэстро, давший дорогу на сцену многим сегодня заслуженно Заслуженным и Народным. А сам был Всенародным и останется таким всегда. Прощайте, Вилли Иванович! Вечная память!

Жека

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Сегодня не стало Вилли Ивановича Токарева. Умный, доброжелательный, отзывчивый, энергичный и всегда позитивный, старший друг, товарищ, коллега, наставник и живая легенда жанровой песни. Я потерял близкого человека. Больно и совершенно нет сил мириться с этой потерей. Светлая память. До встречи, Друг!!!

Сергей Куприк

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Случилось горе — сегодня на 85-ом году ушёл из жизни наш родной Вилли Иванович Токарев, легендарный человек, шансонье, настоящий мужчина, верный друг… Очень страшно и больно писать об этом. Старший товарищ, учитель, наставник, вечно молодой, полный энергии, сил и задора, Вилли Токарев для всех нас был примером порядочности, оптимизма, преданности профессии… Имел счастье дружить с Вилли Ивановичем на протяжении многих лет. И сегодня он ушёл от нас. Соболезнования родным и близким. Светлая Вам память, Вилли Иванович! Вы всегда будете жить в наших сердцах и в своём творчестве! Мы вас очень любим! Не могу поверить.

Пунктуация и орфография авторов сохранена

Вилли Токарев. Избранное
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