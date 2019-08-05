15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на флайборде за 22 минуты
Первая попытка в июле была неудачной.
Французский изобретатель Фрэнки Запата совершил первый в мире удачный перелет через
К этому дню Запата и его команда готовились три года. Первая попытка перелететь через пролив состоялась 25 июля этого года и была неудачной — приземлившись для дозаправки на сопровождающее судно, изобретатель не удержал равновесия и упал в воду. В этот раз и судно, и платформа были больше, и проблем с перелетом не возникло. Кстати, во время полета Запата сопровождали три вертолета и несколько кораблей.
В 2018 году Запата заключил миллионный контракт с командованием французской армии на то, чтобы адаптировать флайборд под нужды военных.
Екатерина Гура