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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский изобретатель перелетел Ла-Манш на флайборде за 22 минуты

Первая попытка в июле была неудачной.

Источник: Reuters
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Французский изобретатель Фрэнки Запата совершил первый в мире удачный перелет через Ла-Манш на доске с реактивными двигателями. Чтобы преодолеть расстояние в 35 километров, ему понадобилось 22 минуты и одна дозаправка.

К этому дню Запата и его команда готовились три года. Первая попытка перелететь через пролив состоялась 25 июля этого года и была неудачной — приземлившись для дозаправки на сопровождающее судно, изобретатель не удержал равновесия и упал в воду. В этот раз и судно, и платформа были больше, и проблем с перелетом не возникло. Кстати, во время полета Запата сопровождали три вертолета и несколько кораблей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2018 году Запата заключил миллионный контракт с командованием французской армии на то, чтобы адаптировать флайборд под нужды военных.

Екатерина Гура

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