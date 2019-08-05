15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Книги отзывов в популярных местах Ирландии признали опасными для туристов
Но все не так плохо, как кажется.
После того, как в 2018 году в странах ЕС приняли новый закон о защите данных, власти некоторых стран слишком буквально начали трактовать прописанные законом правила. К примеру, этим летом из самых популярных туристических достопримечательностей Ирландии стали исчезать книги отзывов.
По сообщению портала Turizm.ru, туристы, к примеру, уже не могут оставить отзыв на бумаге в Дублинском замке, тюрьме Килмайнхам Гаол и музее Макросс Хаус.
Однако такое радикальное решение многим европейским чиновникам не понравилось
Екатерина Гура