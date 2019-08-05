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15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Книги отзывов в популярных местах Ирландии признали опасными для туристов

Но все не так плохо, как кажется.

Источник: CC0/rolandmey

После того, как в 2018 году в странах ЕС приняли новый закон о защите данных, власти некоторых стран слишком буквально начали трактовать прописанные законом правила. К примеру, этим летом из самых популярных туристических достопримечательностей Ирландии стали исчезать книги отзывов.

Эту тенденцию местные власти объяснили тем, что в книгах отзывов туристы могут оставлять свои персональные данные, доступ к которым автоматически получает неограниченное количество людей.
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Из-за нового закона о персональных данных и невозможности контролировать этот процесс ирландские власти стали опасаться штрафов до 1 миллиона евро и просто решили избавиться от открытых источников персональной информации.

По сообщению портала Turizm.ru, туристы, к примеру, уже не могут оставить отзыв на бумаге в Дублинском замке, тюрьме Килмайнхам Гаол и музее Макросс Хаус.

Однако такое радикальное решение многим европейским чиновникам не понравилось из-за нарушения демократических свобод. Кроме того, книги, где люди добровольно оставляют свои данные, вряд ли можно считать структурированным источником такого рода информации. А потому, скорее всего, привычные всем бумажные книги отзывов могут снова появиться в Ирландии.

Екатерина Гура

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