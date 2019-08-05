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16:08 (мск), источник: РИА Новости

Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Девушка узнала о неверности парня благодаря одной детали на снимке. Об этом пишет портал Bored Panda.

Кени Хайес заметила фотографию возлюбленного в объятиях незнакомки в соцсетях и немедленно потребовала от него объяснений. Однако он настаивал, что снимок сделан очень давно.

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Девушка решила поделиться переживаниями с подписчиками, но те не поверили оправданиям парня. Комментаторы заметили, что один из журналов на заднем плане выпущен в феврале этого года. В обсуждении приняла участие и изображенная на фотографии «разлучница». Она заявила, что рассталась с молодым человеком лишь три недели назад и не знала, что он находится в отношениях. Девушка даже скинула подтверждение того, что он давал ей деньги.

Многих пользователей удивил уровень сплоченности, который показали в соцсетях, чтобы разоблачить парня.

«Сколько серий “Закона и порядка” нужно посмотреть, чтобы вычислить измену по журналу на снимке?» — удивился @KushOganja.

«Полиции следует писать о нераскрытых делах в твиттере», — считает @StaceyHarkey.

«Женщины могут быть чертовски крутыми детективами, когда хотят что-то узнать», — пошутила @marissaadelina5.

При этом некоторые комментаторы не поверили словам девушки на снимке.

«Теперь понятно, почему она закрыла его лицо эмодзи», — написала @_ItssMishon.

«Если ты прячешь лицо возлюбленного, значит, ты в курсе, что он не только твой», — уверена @_NiyahWilliams.

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