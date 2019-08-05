Девушка раскрыла измену парня с помощью одной детали на фото

Кени Хайес заметила фотографию возлюбленного в объятиях незнакомки в соцсетях и немедленно потребовала от него объяснений. Однако он настаивал, что снимок сделан очень давно.
Девушка решила поделиться переживаниями с подписчиками, но те не поверили оправданиям парня. Комментаторы заметили, что один из журналов на заднем плане выпущен в феврале этого года. В обсуждении приняла участие и изображенная на фотографии «разлучница». Она заявила, что рассталась с молодым человеком лишь три недели назад и не знала, что он находится в отношениях. Девушка даже скинула подтверждение того, что он давал ей деньги.
Многих пользователей удивил уровень сплоченности, который показали в соцсетях, чтобы разоблачить парня.
«Сколько серий “Закона и порядка” нужно посмотреть, чтобы вычислить измену по журналу на снимке?» — удивился @KushOganja.
«Полиции следует писать о нераскрытых делах в твиттере», — считает @StaceyHarkey.
«Женщины могут быть чертовски крутыми детективами, когда хотят что-то узнать», — пошутила @marissaadelina5.
При этом некоторые комментаторы не поверили словам девушки на снимке.
«Теперь понятно, почему она закрыла его лицо эмодзи», — написала @_ItssMishon.
«Если ты прячешь лицо возлюбленного, значит, ты в курсе, что он не только твой», — уверена @_NiyahWilliams.