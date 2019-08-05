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16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большой брат: в Санкт-Петербурге появилась статуя с камерой вместо головы

Выглядит это очень странно.

На фасаде исторического дома Кирилловых на Васильевском острове в Санкт-Петербурге появилась неожиданная скульптура. Вместо головы к телу полуобнаженного юноши в хитоне приделана камера видеонаблюдения.

Фото в Instagram первым опубликовал пользователь с ником lonesome_grass. Как выяснилось, именно он является автором необычной скульптуры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арт-объект называется «Пугало» и является протестом против тотальной слежки, распространенной в современном обществе.

По словам автора, современные средства слежения и безопасности не могут защитить от преступников и вандалов и способны лишь пугать людей своим видом.

Отметим, что скульптура каменного юноши на историческом здании уже два года стоит без головы. Как писала «Фонтанка.ру», в 2017 году ее снес пьяный местный житель. Голову он подарил своему знакомому, но стражи правопорядка ее быстро нашли. Тем не менее, голову скульптуре не вернули до сих пор.

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