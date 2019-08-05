16:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Большой брат: в Санкт-Петербурге появилась статуя с камерой вместо головы
Выглядит это очень странно.
На фасаде исторического дома Кирилловых на Васильевском острове в
Фото в Instagram первым опубликовал пользователь с ником lonesome_grass. Как выяснилось, именно он является автором необычной скульптуры.
Отметим, что скульптура каменного юноши на историческом здании уже два года стоит без головы. Как писала «Фонтанка.ру», в 2017 году ее снес пьяный местный житель. Голову он подарил своему знакомому, но стражи правопорядка ее быстро нашли. Тем не менее, голову скульптуре не вернули до сих пор.