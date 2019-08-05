18:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец снял головокружительное видео полета дрона
Мастерство высшего уровня.
29-летний Стил Дэвис из Атланты не просто оператор беспилотника. Он так хорошо научился управлять дроном, что под его чутким руководством летательный аппарат может совершать невероятные маневры, пролетая сквозь узкие проемы, и при этом оставаться невредимым.
Гонки своего беспилотника Стил снял на видео, и от его просмотра может стать не по себе.
По словам пилота, требуется много внимания и практики, чтобы понять, как дрон будет реагировать на команды в различных ситуациях. Но, несмотря на экстремальные полеты, Стил уверяет, что его дроны ломаются очень редко.
Екатерина Гура