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18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал головокружительные виды Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с высоты

С такого ракурса все кажется совершенно другим.

Знаменитый американский фотограф Джеффри Мильштейн профессионально занимается аэросъемкой более десяти лет. Он не использует беспилотники, предпочитая лично искать нужные ракурсы и делать кадры из кабины вертолета.

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Мильштейн специализируется на съемке мегаполисов. В поисках вдохновения он объездил почти весь земной шар, но, по его словам, самыми любимыми городами для него остаются Лос-Анджелес (где он родился и вырос) и Нью-Йорк (где он учился и осваивал профессию архитектора).

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Именно эти два города он снимает чаще всего, и каждый раз его снимки выходят абсолютно разными. Мильштейн даже выпустил книгу с лучшими работами, снятыми в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Она получила соответствующее название LANY.

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Кстати, недавно фотограф вернулся из путешествия по Европе, где снял Париж с высоты птичьего полета.

Екатерина Гура

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