18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал головокружительные виды Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с высоты
С такого ракурса все кажется совершенно другим.
Знаменитый американский фотограф Джеффри Мильштейн профессионально занимается аэросъемкой более десяти лет. Он не использует беспилотники, предпочитая лично искать нужные ракурсы и делать кадры из кабины вертолета.
Мильштейн специализируется на съемке мегаполисов. В поисках вдохновения он объездил почти весь земной шар, но, по его словам, самыми любимыми городами для него остаются
Именно эти два города он снимает чаще всего, и каждый раз его снимки выходят абсолютно разными. Мильштейн даже выпустил книгу с лучшими работами, снятыми в
Кстати, недавно фотограф вернулся из путешествия по Европе, где снял Париж с высоты птичьего полета.
Екатерина Гура