Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
14«Трамп, знающий латынь»
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
20:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина сняла на видео нападение медведя

В канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину. Об этом пишет Inside Edition.

Шерри Мур (Sherry Moore) из американского города Денвер встретила хищника, когда совершала пробежку в лесу. «Я остановилась для селфи, делаю снимок и буквально сразу вижу впереди медведя», — рассказала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женщина снимала его на видео и одновременно пыталась успокоить словами, но зверь не обращал внимания. «Внезапно он бросился на меня, — говорит она. — Мне было очень страшно, я подумала: “Мне конец. Медведь меня убьет”».

Новость
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Животное встало на задние лапы возле нее. «Я смотрела ему в глаза, а он издавал какие-то звуки и пыхтел носом, — вспоминает Мур. — От его дыхания у меня шевелились волосы». По ее словам, у нее в голове крутилось: «Сейчас меня съест медведь».

Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Животное проигнорировало команду, но не стало трогать женщину и отступило. Женщина сняла на видео, как медведь уходит, а потом как можно быстрее побежала прочь.

Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4−2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Читайте также
 Чеченка о насилии в браке, пытках в тюрьме и бегстве в Германию
Путин упростил жизнь украинцам
Жители Ачинска покидают город после взрыва на складе
Священник рассказал о разговоре с Дарвином и его раскаянии
МИД обратится к США и ФРГ из-за их вмешательства в дела России
Курс евро на бирже вырос до 73 рублей
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
В Сибири найден могильник рекордной древности
Прощай, король. Звезды шансона о Вилли Токареве
Здоровье
Названа главная опасность алкоголя для мозга Это выяснили австралийские ученые.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
В России появился новый кроссовер: 2 литра за миллион рублей Марка Chery раскрыла цены и комплектации на обновленный кроссовер Tiggo 4, а также объявила о старте продаж
Кино
Внук Андрея Миронова стал ведущим на фестивале В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
52-летняя Николь Кидман беременна 249
Игра "Не узнаю вас в гриме"))) 205
Чувство вины 188
Эмоциональные дети. Как?? 149
Леди
Ани Лорак показала новое фото с молодым бойфрендом Певица встречается с продюсером лейбла Black Star.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь