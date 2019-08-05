20:46 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер автор песни «Снег кружится»
Умер советский и российский композитор Сергей Березин. Информация об этом появилась в
«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин — замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля “Пламя”. Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надежным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя», — говорится в посте.
Причина смерти не уточняется. Народному артисту России был 81 год.
Сергей Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. В 1973 году он начал работать в