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05:52 (мск), источник: Известия

Служебный карман: чиновники просят в разы увеличить им командировочные

Профсоюз госслужащих пожаловался на снижение уровня жизни из-за чрезмерных личных расходов в поездках по стране.

Источник: Известия

Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы «не снижать уровня их жизни». Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос (есть у «Известий») представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой. Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке. Какая сумма была бы справедливой, в профсоюзе госслужбы сказать пока затрудняются, однако отмечают, что сотрудники частных компаний получают по 700−800 рублей.

На полчашки кофе

Письмо в Российскую трехстороннюю комиссию подписала зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни», указала она. Инициировал это обращение профсоюз работников госучреждений, рассказали «Известиям» в федерации.

100 рублей — это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды.
Николай Водянов
председатель профсоюза работников госучреждений

Какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, он пояснить затруднился. Но напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

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— Нужно решить, сколько нужно, разработать механизм. Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе, — считает Николай Водянов.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, возглавляющей Российскую трехстороннюю комиссию, подтвердили получение письма, однако воздержались от подробных комментариев.

В пресс-службе Минтруда рекомендовали обратиться с вопросом о возможности увеличения суточных для чиновников в Минфин. Там не успели предоставить оперативные комментарии.

Норма о том, что сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов положено 100 рублей в качестве суточных, зафиксирована в постановлении правительства от 2 октября 2002 года № 729 «О размерах возмещения доходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений».

Отдельные приказы о суточных публиковали также МЧС, Спецстрой и Минобороны — командированным сотрудникам этих ведомств также положено 100 рублей в день.

Правительственное постановление предусматривает, что чиновники имеют право на возмещение расходов на оплату жилья — «в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки». В том случае, если госслужащий не предоставил подтверждающие бумаги, размер компенсации ограничивается 12 рублями. А вот транспортные расходы возмещаются чиновникам без оговорок. Хотя документ предусматривает, что, например, летать на самолетах они должны только экономклассом.

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Обходной путь

Впрочем, если верить сообщениям СМИ, иногда эти нормы можно и обойти. Так, в конце июня в прессе появились сообщения о том, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время зарубежных командировок ночует в президентских номерах стоимостью до 1,4 млн рублей в сутки. Однако сам чиновник, комментируя эти публикации, заявил, что его ведомство полностью вписывается в существующие нормативы трат на командировки.

— Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях, — цитировал чиновника ТАСС. — У каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компаний, которые занимаются и обслуживанием командировок, и подбором гостиниц для проживания и перелетов или переездов — в зависимости от того, какой маршрут.

При этом правительственное постановление предусматривает, что чиновник может получить компенсацию из бюджета, если понес расходы сверх нормативов.

Но — при соблюдении двух условий: нужно получить разрешение работодателя, а в бюджете госоргана должны быть деньги, сэкономленные на других статьях (расходы возмещаются «за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы»).

На практике же чиновникам удается получить компенсацию не всегда, рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

Сумма должна быть адекватна сегодняшним реалиям. 700 рублей — как для негосударственных служащих — были бы вполне приемлемой суммой.
Александр Щербаков
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По его мнению, при желании чиновники могли бы установить отдельный размер суточных для каждого региона, опираясь на среднюю стоимость питания в субъекте. Например, при командировке в Санкт-Петербург норматив может составить 706 рублей, а в Саратовскую область — уже 460 рублей. Такие суммы складываются, если предположить, что чиновнику нужно компенсировать стоимость обеда и ужина (мы умножили на два цену обеда в закусочной по оценке Росстата), а позавтракает он бесплатно в гостинице.

Однако с точки зрения минимизации нецелевого расходования средств некорректны и схема с лимитированными суточными, и организация командировок через госзакупки, считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Риски последней очевидны, а вот лимит средств может оказаться слишком низким, что повысит желание чиновника получить подарок или взятку при такой возможности.

— Должна быть четко прописана процедура, регламент: что компенсируется, что нет. Иначе есть риск, что-либо будут постоянные перерасходы, либо попытки «умаслить» чиновника лучшими условиями со стороны заинтересованных лиц, — сказал Кирилл Кабанов.

По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году выросла на 5,4% и составила 126,6 тыс. рублей.

Анна Ивушкина

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