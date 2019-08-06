01:55 (мск), источник: ТАСС
«Протон-М» со спутником Минобороны России стартовал с Байконура
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/ — Космический аппарат будет выведен разгонным блоком «Бриз-М» на расчетную орбиту в течение нескольких часов.
«В 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск
Ракета была принята на сопровождение наземными средствами
«Стартовавшая в 00:56 мск с космодрома Байконур РКН “Протон-М” в 01:01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск
«Космическая головная часть ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 01:06 мск — штатно отделилась от третьей ступени
В военном ведомстве отметили, что космический аппарат будет выведен разгонным блоком «Бриз-М» на расчетную орбиту в течение нескольких часов.
Как уточнили в Минобороны, предстартовые операции и сам старт «Протона» прошли успешно. Контроль за проведением пуска и полетом
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