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01:55 (мск), источник: ТАСС

«Протон-М» со спутником Минобороны России стартовал с Байконура

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/ — Космический аппарат будет выведен разгонным блоком «Бриз-М» на расчетную орбиту в течение нескольких часов.

Источник: Reuters

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны России стартовала во вторник с космодрома Байконур. Об этом журналистам сообщили в департаменте информации военного ведомства.

«В 00:56 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса “Протон-М” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении министерства.

Ракета была принята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

«Стартовавшая в 00:56 мск с космодрома Байконур РКН “Протон-М” в 01:01 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что головная часть ракеты успешно отделилась во вторник от третьей ступени.
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«Космическая головная часть ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время — 01:06 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что космический аппарат будет выведен разгонным блоком «Бриз-М» на расчетную орбиту в течение нескольких часов.

Как уточнили в Минобороны, предстартовые операции и сам старт «Протона» прошли успешно. Контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления.

В феврале первый заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов заявлял, что в 2019 году произойдет последний запуск космических аппаратов Минобороны с Байконура. По его словам, в дальнейшем военные спутники будут запускаться с космодрома Плесецк.

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