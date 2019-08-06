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10:55 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные у россиян сладости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные «Такском».

Источник: РИА Новости

За ними следуют шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. Замыкают пятерку лидеров торты и пирожные.

Средняя цена на печенье в июле составила 150 рублей за килограмм, на шоколадные конфеты — 595 рублей, на торт — 398 рублей.

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс. Специалисты проанализировали более 14,5 миллиарда кассовых чеков.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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