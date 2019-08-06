09:37 (мск), источник: Авто Mail.ru
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей
В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков.
Напомним, что пакет законов, ужесточающих штрафы для водителей, был принят Госдумой еще в начале июля. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и
Раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.
Напомним, что в минувшую сессию депутаты успели внести в Госдуму законопроект о возможном лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО. В частности, по замыслу парламентариев второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить «административным штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.