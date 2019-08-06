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09:37 (мск), источник: Авто Mail.ru

Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей

В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков.

Источник: Lori.ru
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Напомним, что пакет законов, ужесточающих штрафы для водителей, был принят Госдумой еще в начале июля. Поправки были внесены в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Президент России Владимир Путин подписал законы 26 июля. С 6 августа новые штрафы для водителей официально вступили в силу. В зависимости от тяжести последствий предусмотрено наказание от штрафа до реального тюремного заключения.

  • В соответствии с законом за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
  • За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.
Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорен к лишению свободы на срок до четырех лет.

Раньше за отказ предоставить автомобилю скорой помощи с включёнными мигалками и звуковым сигналом преимущество на дороге полагался штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Что еще?

Напомним, что в минувшую сессию депутаты успели внести в Госдуму законопроект о возможном лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО. В частности, по замыслу парламентариев второе за год нарушение требования о наличии полиса будет грозить «административным штрафом в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

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