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12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон заснял акулу, подкрадывающуюся к серферу (видео)

Все закончилось хорошо.

53-летний Марк Цуккони с помощью дрона запечатлел акулу, близко подплывающую к серферу.

Видео снято на пляже Авока в Новом Южном Уэльсе.

В тот день Цуккони решил поснимать серферов с высоты. Присмотревшись, он разглядел двухметровую песчаную акулу. Она медленно подплывала к ничего не подозревающему серферу. Пловец на доске увидел хищницу в последний момент и успел вынуть ноги из воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серые песчаные акулы длиной 2,5 — 3,2 метра обитают в субтропиках. Они в целом считаются неагрессивными, однако зарегистрированы случаи нападения на человека с летальным исходом. Считается, что наиболее опасны самцы песчаных акул в сезон спаривания.

Анна Лысенко

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