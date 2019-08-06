12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон заснял акулу, подкрадывающуюся к серферу (видео)
Все закончилось хорошо.
53-летний Марк Цуккони с помощью дрона запечатлел акулу, близко подплывающую к серферу.
Видео снято на пляже Авока в Новом Южном Уэльсе.
В тот день Цуккони решил поснимать серферов с высоты. Присмотревшись, он разглядел двухметровую песчаную акулу. Она медленно подплывала к ничего не подозревающему серферу. Пловец на доске увидел хищницу в последний момент и успел вынуть ноги из воды.
Серые песчаные акулы длиной 2,5 — 3,2 метра обитают в субтропиках. Они в целом считаются неагрессивными, однако зарегистрированы случаи нападения на человека с летальным исходом. Считается, что наиболее опасны самцы песчаных акул в сезон спаривания.
Анна Лысенко