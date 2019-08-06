Более половины россиян опасаются наступления ядерной войны, показал опрос

По данным исследования, 33% респондентов «испытывают некоторое беспокойство» по поводу наступления ядерной войны, еще 14% сильно тревожатся по этому поводу, а 5% «испытывают постоянный страх».
При этом 46% опрошенных заявили, что не беспокоятся по поводу начала ядерной войны.
Опрос показал, что о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство россиян (72%). Однако 21% считают, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились ответить.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (79%) полагают, что в случае мировой ядерной войны, даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды, никто не сможет спастись. Обратного мнения придерживаются 16% респондентов.
При этом 71% не знают, где находится ближайшее атомное бомбоубежище, или думают, что его нет вообще, а еще 13% уверены, что оно есть, но им не известно, где.