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12:40 (мск), источник: РИА Новости

Более половины россиян опасаются наступления ядерной войны, показал опрос

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Свыше 52% россиян заявили, что в той или иной степени опасаются ядерной войны, при этом 84% не знают, где находится ближайшее к ним бомбоубежище, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: U.S. Department of Energy

По данным исследования, 33% респондентов «испытывают некоторое беспокойство» по поводу наступления ядерной войны, еще 14% сильно тревожатся по этому поводу, а 5% «испытывают постоянный страх».

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При этом 46% опрошенных заявили, что не беспокоятся по поводу начала ядерной войны.

Опрос показал, что о реальных случаях применения атомной бомбы в военных конфликтах помнит большинство россиян (72%). Однако 21% считают, что подобных случаев не было, а еще 7% затруднились ответить.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (79%) полагают, что в случае мировой ядерной войны, даже при наличии бомбоубежищ и запасов еды, никто не сможет спастись. Обратного мнения придерживаются 16% респондентов.

При этом 71% не знают, где находится ближайшее атомное бомбоубежище, или думают, что его нет вообще, а еще 13% уверены, что оно есть, но им не известно, где.

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О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

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