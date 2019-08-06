Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
26Светлое прошлое
14«Трамп, знающий латынь»
12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отец с сыном нашли в заброшенном здании сейф, набитый деньгами

Неожиданная находка во время работы.

50-летний американец Рик Лангос владеет компанией по сносу старых зданий, а его 20-летний сын Дэрик помогает ему в семейном бизнесе.

Прежде чем снести дом, рабочие обязательно исследуют внутреннюю территорию и забирают предметы, которые можно продать или использовать вторично. Так было и с последним заказом.

Лангоса наняли, чтобы тот снес старинный заброшенный особняк в штате Иллинойс. При разборе здания отец с сыном нашли большой закрытый сейф. Открыть его на месте у них не получилось, поэтому они привезли его в свою мастерскую в Айленд-Лейк.

Во время загрузки произошла ошибка.

С находкой пришлось повозиться: сейф вскрывали с помощью пилы, кувалды и шлифовальной машины. Но оно того стоило. Внутри мужчины обнаружили декоративный кинжал, ключи, сломанный секундомер, золотую цепочку, пачку патронов и конверт с надписью «Emergency» («Крайняя необходимость»). В конверте отец с сыном нашли 2200 долларов.

Екатерина Гура

Читайте также
МВФ оценил влияние санкций и цен на нефть на экономику России
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
Для российских водителей начал действовать новый штраф
Названы самые популярные у россиян сладости
Загадочный метеорит обрушил на Землю град осколков
Дрон заснял акулу, подкрадывающуюся к серферу (видео)
Здоровье
Китаянки тысячу раз присели и попали в реанимацию Популярный среди фанатов фитнеса челлендж может стоить вам жизни, предупреждают врачи.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
«Молоко я хранила на офисной кухне»: истории мам Наши героини рассказали, как им удалось совмещать кормление младенцев с развитием карьеры
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь