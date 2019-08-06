12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отец с сыном нашли в заброшенном здании сейф, набитый деньгами
Неожиданная находка во время работы.
50-летний американец Рик Лангос владеет компанией по сносу старых зданий, а его 20-летний сын Дэрик помогает ему в семейном бизнесе.
Прежде чем снести дом, рабочие обязательно исследуют внутреннюю территорию и забирают предметы, которые можно продать или использовать вторично. Так было и с последним заказом.
Лангоса наняли, чтобы тот снес старинный заброшенный особняк в штате Иллинойс. При разборе здания отец с сыном нашли большой закрытый сейф. Открыть его на месте у них не получилось, поэтому они привезли его в свою мастерскую в
С находкой пришлось повозиться: сейф вскрывали с помощью пилы, кувалды и шлифовальной машины. Но оно того стоило. Внутри мужчины обнаружили декоративный кинжал, ключи, сломанный секундомер, золотую цепочку, пачку патронов и конверт с надписью «Emergency» («Крайняя необходимость»). В конверте отец с сыном нашли 2200 долларов.
Екатерина Гура