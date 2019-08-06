13:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Линдси Лохан заподозрили в романе с саудовским принцем
Знакомые Линдси Лохан рассказали о связи между актрисой и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салман Аль Саудом. Об этом сообщает Page Six.
По слухам, Мухаммед осыпает Лохан подарками — в частности, преподнес ей кредитную карту и позволяет летать на своих самолетах. Приятели актрисы утверждают, что своими глазами видели
На пике славы в 2005 году Линдси Лохан считалась одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Когда ей исполнилось 20 лет, она стала реже сниматься, но регулярно попадала в скандальные истории: лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, оказывалась на скамье подсудимых за нарушение ПДД и кражу.
В апреле 2016 года появилась информация о помолвке Лохан и 22-летнего Егора Тарабасова — сына российского предпринимателя, который владеет крупной транспортной компанией и несколькими магазинами. Ее тут же опровергли, а в июле того же года стало известно, что пара рассталась.
В 2016 году актриса заявила, что изучает ислам и задумывается о переходе в другую веру. В 2018 году на Неделе моды в Лондоне она появилась в скромной одежде и в черном хиджабе. По сведениям New York Post, в течение последних двух лет Лохан жила в Дубаи.