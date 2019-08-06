14:16 (мск), источник: Чердак
Японские инженеры приделали человеку хвост
Они утверждают, что так гораздо удобнее сохранять баланс.
Инженеры из Университета Кэйо (Токио, Япония) разработали механизированный хвост, который крепится на человека и позволяет тому успешнее сохранять равновесие. Устройство дает человеку возможности, которые есть у кошек или иных позвоночных животных.
Механический хвост, который инженеры представили на конференции SIGGRAPH 2019, работает на пневмоприводе. Он собран из однотипных пластиковых позвонков, каждый из которых можно дополнительно оснащать несколькими грузиками для оптимального баланса. Внутри хвоста проходит четыре шланга, которые играют роль пневматических мышц. Размещаемый отдельно компрессор с блоком управления может быстро подкачивать в «мышцы» воздух и тогда хвост изгибается в заданном направлении, смещая как свой центр тяжести, так и центр тяжести человека, который его носит.
Вместе с датчиками положения тела это устройство призвано помочь человеку удержать равновесие. Именно эту функцию выполняет хвост у многих позвоночных животных, которые еще не могут цепляться им за ветки, но уже могут перемещать хвост в ту сторону, где он облегчает поддержание баланса.
Хотя детище японских инженеров конструктивно и напоминает хвост морского конька (именно им вдохновлялись разработчики), функционально оно больше напоминает хвост кошки или гепарда. Последний во время погони за добычей «перебрасывает» хвост из стороны в сторону, чтобы не перевернуться на резких поворотах.
Сами исследователи считают, что их разработка может со временем пригодиться тем, кто много носит тяжелые грузы по лестницам или залезает на высоко расположенные полки. Хвост многократно легче экзоскелета в прямом (масса) и переносном (сложность изготовления и дороговизна) смысле. Поэтому не исключено, что грузчики с хвостами появятся раньше, чем грузчики с роботизированными механическими конечностями.