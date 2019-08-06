13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создает невероятные женские портреты из прозрачной ткани (фото)
Настоящая магия.
Художник и дизайнер Бенджамин Шайн прославился на весь мир благодаря своим удивительным портретам, которые он создает из прозрачной тюлевой ткани.
Невозможно представить, что объемные большие скульптуры могут быть сделаны из
Чтобы получились натуральные портреты, художник складывает ткань в несколько слоев. Он не пользуется булавками, клеем или скотчем, а складки закрепляет с помощью пара и утюга.
Одна из последних работ мастера носит название «Тихо» и стоит на открытом воздухе. Эта скульптура выполнена из переработанного полиэтилена высокой плотности, сформированного вокруг стальной рамы, и ее цвет меняется по мере изменения естественного освещения в течение дня.
Екатерина Гура