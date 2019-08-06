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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создает невероятные женские портреты из прозрачной ткани (фото)

Настоящая магия.

Художник и дизайнер Бенджамин Шайн прославился на весь мир благодаря своим удивительным портретам, которые он создает из прозрачной тюлевой ткани.

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Невозможно представить, что объемные большие скульптуры могут быть сделаны из чего-то невесомого. Чтобы придать форму и объем ткани, Шайн либо использует стальные конструкции-опоры, либо обрабатывает саму ткань, чтобы она была более твердой и гибкой.

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Чтобы получились натуральные портреты, художник складывает ткань в несколько слоев. Он не пользуется булавками, клеем или скотчем, а складки закрепляет с помощью пара и утюга.

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Одна из последних работ мастера носит название «Тихо» и стоит на открытом воздухе. Эта скульптура выполнена из переработанного полиэтилена высокой плотности, сформированного вокруг стальной рамы, и ее цвет меняется по мере изменения естественного освещения в течение дня.

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Екатерина Гура

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