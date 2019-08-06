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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Простые кроссовки и любовь к Тейлор Свифт: девушка рассказала о странных претензиях бойфренда

Молодой человек решил указать на недостатки подруги.

Источник: СС0/Myriams-Fotos

Узнавая друг друга в новых отношениях, пары часто находят какие-то странные черты, которые им в партнере не нравятся. Молодой человек из Австралии, например, нашел несколько негативных «моментов» в своей девушке и решил ей об этом сообщить детально и письменно.

Он составил список из четырех позиций, которые его особенно раздражают в новой возлюбленной. Девушка растерялась настолько, что решила этот список опубликовать в соцсетях и рассказала о нем журналистам издания 9Honey.

Австралийка уточнила, что она встречается с молодым человеком только четыре месяца и раньше ничего подозрительного в их отношениях не замечала. Но список заставил ее пересмотреть планы на их совместное будущее.
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Список претензий оказался довольно необычным. Первым пунктом парень указал «чрезмерную любовь» девушки к певице Тейлор Свифт. Вторым номером была ее «недостаточная любовь» к его собаке. Третьим пунктом в списке значились «безумные родственники» и в завершение молодой человек указал, что его возлюбленная носит слишком простые кроссовки — не модные и не брендовые.

Объясняя эти пункты, девушка отметила, что никогда не говорила о Тейлор Свифт и не заставляла его слушать ее песни. Собака была не бойфренда, а его родителей. Она слишком большая и невоспитанная, потому австралийка просто относилась к ней с осторожностью. По поводу своей семьи девушка молчать не стала и рассказала, что это ее первые отношения, а потому родители особо внимательно следили за их парой и просто проявляли беспокойство и заботу. Что же касается кроссовок, то тут вообще комментарии оказались излишними.

Девушка отметила, что парень не собирался с ней расставаться, а просто просил обратить внимание на эти пункты и их исправить. Но теперь ему придется искать себе новую подругу.

Екатерина Гура

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