14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Простые кроссовки и любовь к Тейлор Свифт: девушка рассказала о странных претензиях бойфренда
Молодой человек решил указать на недостатки подруги.
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Он составил список из четырех позиций, которые его особенно раздражают в новой возлюбленной. Девушка растерялась настолько, что решила этот список опубликовать в соцсетях и рассказала о нем журналистам издания 9Honey.
Список претензий оказался довольно необычным. Первым пунктом парень указал «чрезмерную любовь» девушки к певице Тейлор Свифт. Вторым номером была ее «недостаточная любовь» к его собаке. Третьим пунктом в списке значились «безумные родственники» и в завершение молодой человек указал, что его возлюбленная носит слишком простые кроссовки — не модные и не брендовые.
Объясняя эти пункты, девушка отметила, что никогда не говорила о Тейлор Свифт и не заставляла его слушать ее песни. Собака была не бойфренда, а его родителей. Она слишком большая и невоспитанная, потому австралийка просто относилась к ней с осторожностью. По поводу своей семьи девушка молчать не стала и рассказала, что это ее первые отношения, а потому родители особо внимательно следили за их парой и просто проявляли беспокойство и заботу. Что же касается кроссовок, то тут вообще комментарии оказались излишними.
Девушка отметила, что парень не собирался с ней расставаться, а просто просил обратить внимание на эти пункты и их исправить. Но теперь ему придется искать себе новую подругу.
Екатерина Гура