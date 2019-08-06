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14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аллигатор с добычей и «свитой» стервятников вышел на трассу в США

Птицы очень хотели, чтобы он поделился обедом.

Необычную сцену с аллигатором засняли очевидцы в американском городе Паркленд.

Аллигаторы на дорогах и газонах — типичная картина для Флориды. Но в этот раз пересекающий проезжую часть хищник по-настоящему удивил местных жителей. Дело в том, что за аллигатором брела целая «свита» из семи стервятников.

Голодные птицы не спускали глаз с добычи, которую крокодил держал в зубах. Они пытались улучить момент и «продегустировать» чужой обед.

Проезжающий мимо местный житель Рэй Уокер поделился видео в соцсетях. Он не смог рассмотреть, что именно было у аллигатора во рту.

Анна Лысенко

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