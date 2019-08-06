14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Аллигатор с добычей и «свитой» стервятников вышел на трассу в США
Птицы очень хотели, чтобы он поделился обедом.
Необычную сцену с аллигатором засняли очевидцы в американском городе Паркленд.
Аллигаторы на дорогах и газонах — типичная картина для Флориды. Но в этот раз пересекающий проезжую часть хищник
Голодные птицы не спускали глаз с добычи, которую крокодил держал в зубах. Они пытались улучить момент и «продегустировать» чужой обед.
Проезжающий мимо местный житель Рэй Уокер поделился видео в соцсетях. Он не смог рассмотреть, что именно было у аллигатора во рту.
Анна Лысенко