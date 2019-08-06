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14:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь и серый кит вместе искупались на Камчатке (видео)

Потому что вдвоем веселее.

Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке сняли забавный момент, как бурый медведь и серый кит поплавали рядом в тихоокеанских водах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сначала в объектив камеры попали два медведя, которые боролись друг с другом. Затем побежденный косолапый ушел, а победитель остался на берегу и начал резвиться в воде. Вскоре к нему присоединился серый кит, который плавал неподалеку и, кажется, был рад такой компании.

Екатерина Гура

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