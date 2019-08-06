15:42 (мск), источник: Playboy
Почему миллениалы официально считаются самым одиноким поколением
25% миллениалов не имеют ни одного друга — это рекорд.
Одиночество — это тихий киллер. Не фигурально, а фактически: исследования, опубликованные в прошлом году, показали, что оно может нанести серьезный вред нашему психическому и физическому здоровью. Одиночество так же вредно для организма, как и курение целой пачки сигарет в день.
Несмотря на то, что мы все постоянно связаны друг с другом в интернете, новое исследование от YouGov обнаружило, что миллениалы на самом деле являются самым одиноким поколением. Исследование, в котором приняли участие более 1200 взрослых в возрасте 18 лет и старше в США, выявило их значительную степень изоляции.
30% опрошенных миллениалов сказали, что они всегда или часто чувствуют себя одинокими, по сравнению только с 15%
Еще более тревожно то, что четверть миллениалов говорят, что у них нет товарищей, 22% считают, что у них нет близких друзей, а у 30% нет лучших друзей. Исследование также вникло в причину этой ситуации — респонденты говорили о трудностях, с которыми они сталкивались, заводя друзей, которые варьировались от стеснительности до отсутствия увлечений и интересов, которые могут способствовать дружбе. Более четверти даже сказали, что им «не нужны друзья».
В то время как социальные сети связывают нас друг с другом, казалось бы, больше, чем
YouGov не определила ни одного определяющего фактора для эпидемии одиночества среди миллениалов, но была определена связь с социальными сетями.