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15:42 (мск), источник: Playboy

Почему миллениалы официально считаются самым одиноким поколением

25% миллениалов не имеют ни одного друга — это рекорд.

Источник: Pixabay

Одиночество — это тихий киллер. Не фигурально, а фактически: исследования, опубликованные в прошлом году, показали, что оно может нанести серьезный вред нашему психическому и физическому здоровью. Одиночество так же вредно для организма, как и курение целой пачки сигарет в день.

Несмотря на то, что мы все постоянно связаны друг с другом в интернете, новое исследование от YouGov обнаружило, что миллениалы на самом деле являются самым одиноким поколением. Исследование, в котором приняли участие более 1200 взрослых в возрасте 18 лет и старше в США, выявило их значительную степень изоляции.

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30% опрошенных миллениалов сказали, что они всегда или часто чувствуют себя одинокими, по сравнению только с 15% бэби-бумеров и 20% представителей поколения Х. В основном, наши родители ведут более активную социальную жизнь, чем мы.

Еще более тревожно то, что четверть миллениалов говорят, что у них нет товарищей, 22% считают, что у них нет близких друзей, а у 30% нет лучших друзей. Исследование также вникло в причину этой ситуации — респонденты говорили о трудностях, с которыми они сталкивались, заводя друзей, которые варьировались от стеснительности до отсутствия увлечений и интересов, которые могут способствовать дружбе. Более четверти даже сказали, что им «не нужны друзья».

В то время как социальные сети связывают нас друг с другом, казалось бы, больше, чем когда-либо, «друзья», которых мы заводим себе в Instagram и Facebook, только лишь скрывают тот факт, что мы более одиноки, чем могли бы предположить наши коллеги.

YouGov не определила ни одного определяющего фактора для эпидемии одиночества среди миллениалов, но была определена связь с социальными сетями.

Однако многим из нас удается сохранить наши детские связи. Шесть из 10 опрошенных американцев заявили, что они по-прежнему близки хотя бы с одним школьным другом, а 34 процента все еще дружат с людьми, которых они встретили в колледже и университете.
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