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15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В самых неожиданных местах Нью-Йорка появились огромные букеты

Цветочный сюрприз.

Флорист Льюис Миллер из Нью-Йорка устраивает необычные сюрпризы жителям родного города.

В течение уже почти трех лет его компания украшает самые неприглядные места мегаполиса радующими глаз гигантскими «букетами».

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Цветы неожиданно возникают в мусорных баках, на выходе из метро, возле груд строительного мусора или дорожных указателей. Иногда флорист украшает городские скульптуры. Все букеты созданы с профессиональным мастерством.

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Один из последних проектов Миллера — цветы в телефонной будке в Верхнем Вест-Сайде.

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Цветочные инсталляции «живут» всего несколько часов. Жителям Нью-Йорка разрешают взять себе на память цветок из букета.

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Анна Лысенко

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