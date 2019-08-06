15:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
В самых неожиданных местах Нью-Йорка появились огромные букеты
Цветочный сюрприз.
Флорист Льюис Миллер из
В течение уже почти трех лет его компания украшает самые неприглядные места мегаполиса радующими глаз гигантскими «букетами».
Цветы неожиданно возникают в мусорных баках, на выходе из метро, возле груд строительного мусора или дорожных указателей. Иногда флорист украшает городские скульптуры. Все букеты созданы с профессиональным мастерством.
Один из последних проектов Миллера — цветы в телефонной будке в Верхнем
Цветочные инсталляции «живут» всего несколько часов. Жителям
Анна Лысенко