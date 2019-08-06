Укравший кетчуп вор прислал необычную записку с извинениями

Мария Дилео, владелица закусочной в Лейси, штат Нью-Джерси, нашла необычное послание, оставленное в пакете у двери.
Автор записки признавался, что ради острых ощущений похитил в заведении бутылку кетчупа, сообщает PIX11. Спустя несколько часов он попал в автомобильную аварию, после чего все в его жизни пошло наперекосяк.
Вор был уверен, что его настигла карма. Он просил прощения у хозяйки закусочной и прилагал две новых бутылки кетчупа.
Дилео простила автора сообщения: «Если бы она могла слышать, я бы сказала: это мило с вашей стороны. Возможно, вы выучили урок». Хозяйка закусочной считает, что кетчуп похитила женщина, поскольку почерк в записке напоминает женский.
«Нам всем случалось делать что-то нехорошее. Мне очень жаль, что вам пришлось пройти через это. Но если это худшее, что вы когда-либо делали в своей жизни, у вас все будет хорошо», — добавила Дилео.