Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
13Гибнут за металл: нелегальная добыча золота в Гане
18Как создавались шедевры
16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Укравший кетчуп вор прислал необычную записку с извинениями

Он уверен, что был наказан судьбой за свой проступок.

Мария Дилео, владелица закусочной в Лейси, штат Нью-Джерси, нашла необычное послание, оставленное в пакете у двери.

Автор записки признавался, что ради острых ощущений похитил в заведении бутылку кетчупа, сообщает PIX11. Спустя несколько часов он попал в автомобильную аварию, после чего все в его жизни пошло наперекосяк.

Вор был уверен, что его настигла карма. Он просил прощения у хозяйки закусочной и прилагал две новых бутылки кетчупа.

Дилео простила автора сообщения: «Если бы она могла слышать, я бы сказала: это мило с вашей стороны. Возможно, вы выучили урок». Хозяйка закусочной считает, что кетчуп похитила женщина, поскольку почерк в записке напоминает женский.

«Нам всем случалось делать что-то нехорошее. Мне очень жаль, что вам пришлось пройти через это. Но если это худшее, что вы когда-либо делали в своей жизни, у вас все будет хорошо», — добавила Дилео.

Анна Лысенко

Читайте также
Эрдоган рассказал о предотвращении большой трагедии в Идлибе
Внука генерала ФСБ отпустили под домашний арест по делу о разбое
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Отец с сыном нашли в заброшенном здании конверт с деньгами
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
На Аляске нашлась пропавшая 80 лет назад субмарина
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Путь к Роковому Выстрелу – 5 438
Беги, Форест, беги!!(цитата их к/ф Форест Гамп 300
Взрослые дети на свадьбе родителей 269
Вот и что это было? 191
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь