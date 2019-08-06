17:12 (мск), источник: РИА Новости
Умерла лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий Тони Моррисон
ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Обладательница Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии американская писательница Тони Моррисон скончалась на 89-м году жизни, сообщает издание Vulture.
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