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17:12 (мск), источник: РИА Новости

Умерла лауреат Нобелевской и Пулитцеровской премий Тони Моррисон

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Обладательница Нобелевской премии по литературе и Пулитцеровской премии американская писательница Тони Моррисон скончалась на 89-м году жизни, сообщает издание Vulture.

Источник: AFP 2019

Как сообщили представители Моррисон, писательница умерла вечером в понедельник.

Пулитцеровскую премию автор завоевала в 1988 году за роман «Возлюбленная» (Beloved). Последовавшие за ним работы принесли автору Нобелевскую премию по литературе, она стала первой получившей эту престижную награду темнокожей писательницей.

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Последний роман Моррисон «Боже, храни мое дитя» («God Help the Child») вышел в 2015 году. Всего она написала одиннадцать романов, рассказы, детские произведения, на протяжении многих занималась редакторской и преподавательской работой.

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