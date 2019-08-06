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17:20 (мск), источник: Известия

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер. Об этом во вторник, 6 августа, сообщили «Известиям» два источника, близких к ее семье.

Источник: РИА "Новости"

Новость
Пример для подражания: фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

По их информации, Вербер два дня назад доставили в больницу курорта Форте-дей-Марми в Италии. Предварительная причиной смерти называют инфаркт.

В 2012 году Вербер в одном из интервью рассказывала, что в 2008-м у нее обнаружили рак крови, но ей удалось победить болезнь.

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976 году вместе с родителями уехала из страны, жила в Канаде, Италии, США. В 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик.

С 1990 года Вербер первая в России стала создавать бутики высокой моды в центре города. С 1993 года работала в международной ювелирной компании Mercury, со временем став вице-президентом. В 2003 году заняла пост fashion-директора ЦУМа.

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