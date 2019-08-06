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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выставку, посвященную истории цензуры в Японии, закрыли из-за цензуры

Она проработала только три дня.

В японском городе Нагоя организаторы были вынуждены закрыть выставку Aichi Triennale 2019 всего через три дня после ее открытия. Против экспозиции, посвященной истории цензуры в Японии, выступили как простые японцы, так и влиятельные политики.

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Камнем преткновения стала скульптура «Статуя мира» художников Ким Сон Кюна и Ким Юн Суна, созданная еще в 2011 году. Кореянка, которая сидит на стуле, символизирует одну из женщин, попавших в сексуальное рабство к японским оккупантам во время Второй мировой войны.

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Японские националисты давно оспаривают тот факт, что на так называемых «станциях утешения» женщины были фактически рабынями, пишет The New York Times.

Поле открытия выставки несколько политиков потребовали убрать статую с показа, отметив, что она «попирает чувства японских граждан».

Организаторы отказались убирать экспонат, указав на то, что это и есть цензура. Однако спустя три дня выставку полностью закрыли.

Губернатор префектуры Айти Хидеаки Омура объяснил, что в адрес организаторов стало поступать слишком много угроз. Кураторы назвали произошедшее «худшим случаем цензуры в послевоенной Японии».

После закрытия выставки в соцсетях стартовал флешмоб против цензуры в Японии, в рамках которого, пользователи копируют скандальную «Статую мира».

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Екатерина Гура

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