18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выставку, посвященную истории цензуры в Японии, закрыли из-за цензуры
Она проработала только три дня.
В японском городе Нагоя организаторы были вынуждены закрыть выставку Aichi Triennale 2019 всего через три дня после ее открытия. Против экспозиции, посвященной истории цензуры в Японии, выступили как простые японцы, так и влиятельные политики.
Камнем преткновения стала скульптура «Статуя мира» художников Ким Сон Кюна и Ким Юн Суна, созданная еще в 2011 году. Кореянка, которая сидит на стуле, символизирует одну из женщин, попавших в сексуальное рабство к японским оккупантам во время Второй мировой войны.
Японские националисты давно оспаривают тот факт, что на так называемых «станциях утешения» женщины были фактически рабынями, пишет The New York Times.
Поле открытия выставки несколько политиков потребовали убрать статую с показа, отметив, что она «попирает чувства японских граждан».
Губернатор префектуры Айти Хидеаки Омура объяснил, что в адрес организаторов стало поступать слишком много угроз. Кураторы назвали произошедшее «худшим случаем цензуры в послевоенной Японии».
После закрытия выставки в соцсетях стартовал флешмоб против цензуры в Японии, в рамках которого, пользователи копируют скандальную «Статую мира».
Екатерина Гура