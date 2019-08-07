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00:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Британец впервые поиграл в лотерею и обеспечил себя на всю жизнь

Дин Уэймс (Dean Weymes) из Великобритании стал первым, кто выиграл «пожизненную» национальную лотерею и получил чек на 10 тысяч фунтов (792 240 рублей) ежемесячно на протяжении тридцати лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Уэймс живет в городе Питерборо (Англия). Издание отмечает, что работник Amazon не мог поверить в то, что все числа в лотерейном билете совпали. Он счел невероятным тот факт, что ему всего 24 года, а он уже обеспечил себя на всю жизнь. Когда парень осознал это, он понял, что будет осуществлять все свои желания.

Британец всегда мечтал стать сценаристом, и он надеется, что с такой финансовой стабильностью сможет воплотить свою мечту в жизнь. Собеседник издания отметил, что в настоящее время собирается поехать в парижский «Диснейленд» со своей сестрой, ее мужем и племянником.

Также Дин решил рассказать о числах, которые стали для него удачными: 18, 21, 23, 34, 39.

Уэймс утверждает, что это была его первая в жизни игра в лотерею.

Национальная лотерея запустила выигрыш, обеспечивающий победителя на всю жизнь, в январе 2019 года.

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