6 августа, источник: Коммерсантъ
Генпрокурор Украины: Порошенко по всем делам проходит как свидетель
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко.
«На данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах, ни одного обвинения ему в установленном порядке вручено не было», — заявил он в эфире радио «Новое время».
По словам генпрокурора, ряд уголовных дел, в которых фигурирует
На прошлой неделе юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации
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