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6 августа, источник: Коммерсантъ

Генпрокурор Украины: Порошенко по всем делам проходит как свидетель

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против бывшего президента Петра Порошенко.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент Петр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах, ни одного обвинения ему в установленном порядке вручено не было», — заявил он в эфире радио «Новое время».

По словам генпрокурора, ряд уголовных дел, в которых фигурирует экс-лидер, возбуждены вследствие антипиара. «Есть ли к нему вопросы от правоохранительных органов? Есть. Есть ли среди них бестолковые? Масса», — добавил он.

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На прошлой неделе юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича, сообщил, что господин Порошенко стал фигурантом уголовного дела о многомиллионных перечислениях валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты. По его словам, по делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома». Позже господин Портнов заявил о новом деле: предполагается, что политик и его близкие незаконно пересекли границу по чужим паспортам в 2018 году.

Директор ГБР Роман Труба ранее сообщал, что против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе.

Сам Петр Порошенко утверждал, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.
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