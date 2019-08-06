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23:21 (мск), источник: RNS

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Российский дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что уехал из России в Европу из-за «тревожной обстановки» в стране. Свое видеообращение он опубликовал на Youtube.

Источник: РИА "Новости"
Дело в том, что мне срочно пришлось уехать в Европу… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. И я должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность, и есть даже шанс, что я туда не смогу больше вернуться.

Многие пользователи YouTube написали в комментариях к ролику, что видеообращение может являться троллингом, так как оно противоречит позиции блогера, которую он озвучивал ранее.

Артемий Лебедев — российский дизайнер, блогер и основатель дизайн-студии Артемия Лебедева.

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