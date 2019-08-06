23:21 (мск), источник: RNS
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Российский дизайнер Артемий Лебедев сообщил, что уехал из России в Европу
Дело в том, что мне срочно пришлось уехать в Европу… Мне пришлось уехать из Москвы, это решение далось мне совсем непросто. И я должен сказать, что ситуация в стране вызывает очень большую обеспокоенность, и есть даже шанс, что я туда не смогу больше вернуться.
Многие пользователи YouTube написали в комментариях к ролику, что видеообращение может являться троллингом, так как оно противоречит позиции блогера, которую он озвучивал ранее.
Артемий Лебедев — российский дизайнер, блогер и основатель