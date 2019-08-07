Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Компанию министру и режиссеру составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Тарантино показали Красную площадь, Царь-пушку, Царь-колокол и сам Московский Кремль.
Во время экскурсии режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или рядом с Кремлем. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, отмечает ТАСС.
Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принесла картина «Криминальное чтиво», вышедшая в прокат в 1994 г. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.
Новый фильм Тарантино повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. По сюжету, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа.