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00:47 (мск), источник: Ведомости

Мединский показал Квентину Тарантино Кремль

Министр культуры Владимир Мединский провел экскурсию по территории Московского Кремля для американского режиссера Квентина Тарантино, прибывшего в Россию на премьеру своего фильма «Однажды в… Голливуде». Об этом Мединский сообщил в своем Instagram. В соцсети он также разместил видео совместной прогулки.

Источник: РИА "Новости"

Компанию министру и режиссеру составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Тарантино показали Красную площадь, Царь-пушку, Царь-колокол и сам Московский Кремль.

Во время экскурсии режиссер поинтересовался, что нужно сделать, чтобы быть похороненным в Кремле или рядом с Кремлем. Ему ответили, что для этого нужно быть как минимум членом царской семьи, отмечает ТАСС.

Тарантино — американский кинорежиссер, сценарист, актер, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принесла картина «Криминальное чтиво», вышедшая в прокат в 1994 г. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший сценарий.

Новый фильм Тарантино повествует о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 г. По сюжету, актер Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти место в киноиндустрии. Картина выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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