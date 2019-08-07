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00:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве. Об этом сообщает «Твериград».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники СК России по Тверской области в присутствии подозреваемого проводили следственные мероприятия, также на месте присутствовали полицейские и бойцы ОМОНа Росгвардии.

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Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела. Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате.

Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто, разработка двоих подозреваемых в убийстве певца — члена банды «Тверские волки» Александра Агеева и некоего мужчины по фамилии Веселов — не принесла результатов.

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