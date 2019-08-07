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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Телеведущий предложил полным людям умереть, чтобы «сохранить бюджет»

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Metro.

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал журналист в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди «не больные, а слабые», а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.

По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.

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