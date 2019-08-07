Росстат оценил число живущих за чертой бедности российских детей

В 2017 году показатель снизился на 0,7 п.п. по сравнению с показателем за 2016 год. По данным Росстата, резкий рост показателя произошел в 2015 году (с 20,7% в 2014 году до 27,4% в 2015 году).
Согласно статистике, среди детей, проживающих в малоимущих семьях, 18,4% живут в городских населенных пунктах, 44,9% — в сельских населенных пунктах.
По данным Росстата, из общего числа детей, которые проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, 38,5% детей живут в домохозяйствах, состоящих из пяти и более лиц, 20,7% — из четырех лиц, 14,5% — из трех лиц, и 16,4% — из двух лиц. Более половины (52,7%) детей проживают в семьях с тремя и более детьми.
Как указывается в материалах Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России в 2017 году составила 19,4 млн человек (13,2% от общего населения), в 2018 году, по предварительной оценке, — 18,4 млн человек (12,6%).
В бюллетене Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» представлены показатели численности и доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, который устанавливается в соответствии с действующим федеральным и законодательством субъектов России.