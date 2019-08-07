Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
26Светлое прошлое
10:37 (мск), источник: RNS

Росстат оценил число живущих за чертой бедности российских детей

Более четверти (26%) российских детей по состоянию на 2017 год проживали в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, свидетельствует статистика Росстата, опубликованная 31 июля 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году показатель снизился на 0,7 п.п. по сравнению с показателем за 2016 год. По данным Росстата, резкий рост показателя произошел в 2015 году (с 20,7% в 2014 году до 27,4% в 2015 году).

Согласно статистике, среди детей, проживающих в малоимущих семьях, 18,4% живут в городских населенных пунктах, 44,9% — в сельских населенных пунктах.
Статья
Сколько стоит вырастить ребенка в разных странах

По данным Росстата, из общего числа детей, которые проживают в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, 38,5% детей живут в домохозяйствах, состоящих из пяти и более лиц, 20,7% — из четырех лиц, 14,5% — из трех лиц, и 16,4% — из двух лиц. Более половины (52,7%) детей проживают в семьях с тремя и более детьми.

Как указывается в материалах Росстата, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по России в 2017 году составила 19,4 млн человек (13,2% от общего населения), в 2018 году, по предварительной оценке, — 18,4 млн человек (12,6%).

В бюллетене Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» представлены показатели численности и доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, который устанавливается в соответствии с действующим федеральным и законодательством субъектов России.

Как в Москве обеспечивают тяжело больных детей лекарствами
Во время загрузки произошла ошибка.
18 июля© Ньюстюб
 В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
Роспотребнадзор назвал объем партий минералки с нарушениями
На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом, сообщили СМИ
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Обнаружены останки гигантского попугая, жившего 20 млн лет назад
Госдума предлагает включать летом отопление в квартирах
Переодевшийся дочерью ради побега наркобарон найден мертвым
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Популярные темы на «Детях»
Беги, Форест, беги!!(цитата их к/ф Форест Гамп 418
на две семьи 200
Спасло чудо 188
Общение с родителями взрослых детей. 147
Леди
Максим Виторган отдыхает в Греции с молодой возлюбленной Влюбленные проводят отпуск вместе.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь