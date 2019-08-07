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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» подало в суд на певца Филиппа Киркорова. Соответствующий иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы.

Источник: РИА Новости

Как пояснили «Комсомольской правде» артисты балета Киркорова, предприятие обеспечивало питание технического персонала на юбилейном шоу «Я». Певец оплатил расходы, но затем пришел счет еще на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат не смог прояснить.

Сейчас появилась очень удобная схема: выставили счет, а потом вдруг появились дополнительные неоплаченные расходы. И все, сразу в суд. Будем разбираться.
Геннадий Рыбак
Директор певца

ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» предоставляет услуги в сфере кейтеринга, организует корпоративные мероприятия, конференции, семейные праздники и т. д.

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