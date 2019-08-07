СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Киллер отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, которые совершил с конца 1990-х до середины 2000-х.
«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — пояснил собеседник портала.
Кроме того, по данным журналистов, в Тверь в рамках расследования дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, который отбывает пожизненное заключение.
Речь идет об одном из лидеров боевого крыла банды «Волков» Александре Осипове. Он фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.
«Не исключено, что Агеев, которому больше нечего терять на пожизненном сроке, сам сознался оперативникам в своем участии в убийстве. Возобновленные следственные действия позволили ему на время покинуть колонию особого режима и находиться в более комфортных условиях СИЗО. Впрочем, не исключено, что на Агеева вышли через показания Осипова», — отмечает издание.
О том, что в доме Круга проходит следственный эксперимент, рассказала РИА Новости сестра артиста Ольга Медведева, однако никаких подробностей сообщить не смогла.
Михаил Круг (настоящая фамилия — Воробьев) был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.