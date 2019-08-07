12:53 (мск), источник: Моя Планета
Русский национальный характер
Почему авось — русский, а нужда крепче закона. Как наши пословицы и поговорки отражают славянскую душу и откуда пошли стереотипы о русских — в материале «Моей Планеты».
Русский крепок на трех сваях: авось, небось да
Черты характера: трудолюбие, терпение, выносливость, нетерпимость к долгой и размеренной работе.
Пословицы: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Кто рано встает, тому бог подает. Глаза боятся, а руки делают. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Хочешь есть калачи — не сиди на печи. Русский медленно запрягает, но быстро едет.
Одни иностранцы считают русских чрезвычайно трудолюбивыми, другие — ленивыми. Кто же прав? И те и другие. Потому что одна из самых удивительных черт славян — противоречивость. Откуда она взялась, мы еще поговорим, а сначала о хорошем — любви к труду.
Наши предки были земледельцами, поэтому полностью зависели от урожая. А тот, в свою очередь, — от климата. Так что почти все черты русского характера происходят от одного корня — суровой природы, которая господствует на подавляющей территории Центральной России. Сложный для аграриев климат диктовал крайне ограниченный срок для полевых работ и крайнюю напряженность труда.
Так называемый беспашенный период равнялся семи месяцам, тогда как на большей части Западной Европы их было всего два — на поле не работали только в декабре и январе. «На протяжении многих веков русский крестьянин имел для земледельческих работ (с учетом запрета работ по воскресным дням) примерно 130 дней. К тому же из них на сенокос уходило около 30 дней. В итоге однотягловый крестьянин (то есть имеющий семью из четырех человек) имел для пашенных работ около 100 рабочих дней», — пишет в своей книге «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса» историк Леонид Милов. А ведь крестьянин должен был ухаживать еще и за помещичьим наделом!
Наши соотечественники, основательно потрудившись, расслаблялись: одни занимались ремеслами, другие уходили в запой.
Черты характера: коллективизм, взаимопомощь, щедрость, простодушие, смирение, жертвенность.
Пословицы: Русский без родни не живет. Паршивая овца все стадо портит. Худо тому, кто не делает добра никому. Берись дружно — не будет грузно. В тесноте, да не в обиде. Изба детьми весела. Не ищи мудрости — ищи простоты. На простоте душевной стоит русская деревня. Жадность покою — лютый враг. Жадность — всякому горю начало.
Черты характера: жизнестойкость, богатая фантазия, смекалка, находчивость.
Пословицы: Голь на выдумки хитра. Хочешь жить — бейся насмерть. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Богатырь умрет — слава его останется. Знает весь свет — тверже русских нет.
Еще в XVIII веке историк и публицист князь Михаил Михайлович Щербатов отмечал, что 20% крестьян «питаются мякинным хлебом, живя скорее как животные, а не как люди» (мякина — отброс, получающийся после молотьбы злаковых растений. — Прим. авт.). Любопытные факты приводит и Леонид Милов: «В 80-х годах XVIII века жители Олонецкой провинции во всех уездах, кроме Каргопольского, с марта или апреля практически постоянно до нового хлеба толкли в муку сосновую кору и, “прибавя несколько ржаной и ячменной муки”, пекли новые хлебы. В соседней Архангельской губернии толкли так называемый “березовый дуб” и траву вакху, а когда мука совсем кончалась, делали колобки из толченой коры, перемешав ее с рыбою и молоком».
Спасали овощи: репа, редька, капуста. А вот картофель в конце XVIII столетия
Черты характера: угрюмость, безысходность, склонность к пьянству, фатализм, вера в приметы, лень, нелюбовь к закону, но за справедливость, легкомыслие.
Пословицы: Раз на раз не приходится. Уродится — не уродится, а паши. Бог не родит, и земля не дает. Не земля хлеб родит, а небо. Нужда крепче закона. Русский крепок на трех сваях: авось, небось да
При нехватке самой простой пищи крестьяне должны были еще платить оброк помещику. Это, по мнению Милова, порождало двоякость русского характера — одновременно с жизнестойкостью появилась безысходность. Люди понимали, что при всех их немыслимых усилиях они могут умереть с голоду. Это рождало апатию к жизни и богу (поэтому, несмотря на глубокую христианскую веру, русские на многие века сохранили и веру языческую — в приметы).
Крестьян и за
Прибавьте вынужденную работу на помещичьем поле, которое нужно было обработать раньше своего и в самые подходящие для этого месяцы. Ничего удивительного, что крестьяне старались делать это на «авось». Русский писатель и ученый Андрей Болотов в своем «Описании Каширского уезда» пишет: «Должности (уважения. — Прим. авт.) государю (помещику. — Прим. авт.) и общей пользе не только не внимают, но и подумать не хотят. Леность, обман, воровство будто наследственно в них положено…» И законам, написанным помещиками и для помещиков, русский мужик внимать не хотел, руководствуясь своим собственным — «жизненной справедливостью».