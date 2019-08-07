13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена утерянная статуя Александра Македонского
Она пылилась на складе музея.
Утерянная статуя Александра Македонского обнаружена на складе Археологического музея Верии в Греции.
Бюст с отбитым носом датирован ІІ веком до нашей эры. Он был создан спустя примерно 200 лет после смерти великого полководца, сообщает Министерство культуры и спорта Греции.
Статуя обнаружена во время инвентаризации. Сотрудники музея заметили голову, лежащую между ящиками с керамикой и наполовину погребенную под растворами и другими принадлежностями для реставрационных работ.
Статую планируют выставить в конце 2020 года в Музее королевских гробниц в городе Вергина неподалеку от Салоник.