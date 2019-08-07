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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится деревня, в которой уже 12 лет рождаются только девочки

Староста пообещал большую награду за рождение мальчика.

На границе Польши и Чехии есть небольшое село Мейсце-Оджанськое, в котором проживают около 300 человек. Это место было бы ничем не примечательно, если бы не один мистический факт — в абсолютном большинстве случаев здесь рождаются девочки.

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По словам старосты села Раймунда Фришко, уже 12 лет у местных жителей не рождались сыновья. Причем эта аномалия появилась не сейчас, а существовала с давних времен.

Изучив все имеющиеся документы, записи о рождении и воспоминания старожилов, Фришко выяснил, что в поисках мужей местным девушкам приходилось уезжать в другие села и города. А если супруги поселялись в Мейсце-Оджанськом, то шансы родить сына сводились практически к нулю.

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Этим феноменом заинтересовались ученые. Глава отдела генетики варшавского университета профессор Рафаль Плоски вместе с коллегами намерен изучить местность, а также родословные жителей. По словам ученого, проблема может заключаться в том, что односельчане приходятся друг другу дальними родственниками, или на рождение мальчиков могут влиять какие-то внешние факторы.

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Пока специалисты пытаются решать эту загадку, староста села уже предложил большую награду той семье, которая сможет родить сына.

Екатерина Гура

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