13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Где находится деревня, в которой уже 12 лет рождаются только девочки
Староста пообещал большую награду за рождение мальчика.
На границе Польши и Чехии есть небольшое село
По словам старосты села Раймунда Фришко, уже 12 лет у местных жителей не рождались сыновья. Причем эта аномалия появилась не сейчас, а существовала с давних времен.
Изучив все имеющиеся документы, записи о рождении и воспоминания старожилов, Фришко выяснил, что в поисках мужей местным девушкам приходилось уезжать в другие села и города. А если супруги поселялись в
Этим феноменом заинтересовались ученые. Глава отдела генетики варшавского университета профессор Рафаль Плоски вместе с коллегами намерен изучить местность, а также родословные жителей. По словам ученого, проблема может заключаться в том, что односельчане приходятся друг другу дальними родственниками, или на рождение мальчиков могут влиять
Пока специалисты пытаются решать эту загадку, староста села уже предложил большую награду той семье, которая сможет родить сына.
Екатерина Гура