14:27 (мск), источник: РИА Новости
Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в своем блоге назвал Леонардо да Винчи «величайшим гением в истории человечества».
«Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач», — признался журналист.
Он добавил, что да Винчи пришел как будто «из другого мира». Именно у него бы ему хотелось взять интервью.
«Есть ряд других товарищей, с которыми я с удовольствием бы поговорил: Шекспир, Пушкин, но