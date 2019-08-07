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14:27 (мск), источник: РИА Новости

Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в своем блоге назвал Леонардо да Винчи «величайшим гением в истории человечества».

Источник: РИА "Новости"

«Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач», — признался журналист.

Он добавил, что да Винчи пришел как будто «из другого мира». Именно у него бы ему хотелось взять интервью.

«Есть ряд других товарищей, с которыми я с удовольствием бы поговорил: Шекспир, Пушкин, но все-таки Леонардо — первый», — резюмировал Познер.

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