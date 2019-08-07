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14:53 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне рассказали о последней песне Вилли Токарева, посвященной Кадырову

ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал, что певец и композитор Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову.

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Запись песни, которую супруга артиста передала после его смерти, Умаров опубликовал в инстаграме.

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«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — написал министр.

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В песне под музыку, схожую с кавказской, перечисляются заслуги Кадырова и говорится, что «Чечня — это сказка и быль», «Чечня — это значит кадыровский стиль».

Умаров добавил, что не был фанатом Токарева, хоть и слушал в юности его песни.

«Я хорошо помню, как мы, совсем еще юные, украдкой слушали его вещи о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье», — отметил он.

Вилли Токарев (полное имя Вилен) — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русского шансона. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы». В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е вернулся в Россию. За творческую карьеру записал в общей сложности около полусотни альбомов.

Токарев скончался от онкологического заболевания 4 августа. Ему было 84 года. Точной информации о дате и месте его похорон пока нет.

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