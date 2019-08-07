В Чечне рассказали о последней песне Вилли Токарева, посвященной Кадырову

Запись песни, которую супруга артиста передала после его смерти, Умаров опубликовал в инстаграме.
«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — написал министр.
В песне под музыку, схожую с кавказской, перечисляются заслуги Кадырова и говорится, что «Чечня — это сказка и быль», «Чечня — это значит кадыровский стиль».
Умаров добавил, что не был фанатом Токарева, хоть и слушал в юности его песни.
«Я хорошо помню, как мы, совсем еще юные, украдкой слушали его вещи о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье», — отметил он.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русского шансона. Среди его самых популярных песен — «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы». В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е вернулся в Россию. За творческую карьеру записал в общей сложности около полусотни альбомов.
Токарев скончался от онкологического заболевания 4 августа. Ему было 84 года. Точной информации о дате и месте его похорон пока нет.