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11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Умер Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет. Об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

В августе Валентин Гафт перенес инсульт, его состояние оценивалось как удовлетворительное. После этого актера перевели в реабилитационный центр, где его самочувствие стабилизировалось.

В ноябре текущего года его супруга сообщала, что состояние Валентина Гафта стабильное.

Поэт, актер театра и кино Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.

Еще в школе он начал участвовать в самодеятельности и играть в спектаклях. Поступать в театральное училище Гафт решил тайком и с первой попытки прошел в Школу-студию МХАТ. Окончив ее в 1957 году, актер дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, а затем перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной) и прослужил там до 1965 года. Следующим для Гафта стал Театр имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»), где он играл в спектаклях Анатолия Эфроса. С 1969 года Валентин Гафт перешел в театр «Современник» и остался в нем более чем на 40 лет.

Дебютом Гафта в кино стала роль в фильме «Убийство на улице Данте» 1956нек года, где он сыграл эпизодическую роль убийцы. Из-за ярко выраженной отрицательной харизмы актеру часто доставались роли кинозлодеев («Чародеи», «Мастер и Маргарита», «О бедном гусаре замолвите слово»). Многим Гафт запомнился яркими ролями в картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса Обетованные», «Забытая мелодия для флейты».

Валентин Гафт. Избранное
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В 2001 году на сцене «Современника» состоялся дебют Гафта в качестве театрального режиссера: вместе с Игорем Квашой и Александром Назаровым он возобновил спектакль «Балалайкин и Ко» по роману Салтыкова-Щедрина.

Кроме того, Валентин Гафт занимался и литературным творчеством: он выпускал книги собственных стихов и эпиграмм, в написании которых был признанным мастером.

Гафт был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также званием Заслуженного артиста РСФСР (1978) и Народного артиста РСФСР (1984).

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